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Сегодня, 16:55

Никонов предположил, кто из клубов РПЛ попадет в стыковые матчи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Торпедо» Вадим Никонов рассказал, кто из команд РПЛ попадет в стыковые матчи, а кто вылетит напрямую в Первую лигу.

«Я смотрел недавние матчи вышеперечисленных команд в РПЛ. Чтобы предсказать, на каком месте они завершат чемпионат, нужно быть Хоттабычем. Думаю, что «Химки» и «Торпедо» не изменят свое турнирное положение, прежде всего, из-за тренерской чехарды. Хотя, конечно, я желаю «Торпедо» остаться в РПЛ или хотя бы попасть в стыки, буду всей душой болеть за родную команду. Никто не знает, сможет ли Евсеев взять под контроль раздевалку и создать в команде благоприятный климат. Он должен заставить игроков поверить в себя. Желаю своему тезке построить крепкий коллектив. Есть такое слово «надо». Так ли опасны стыки для клубов РПЛ, учитывая, что, скорее всего, в соперниках будут «Енисей» и «Волгарь»? Если команды из чемпионата России уступят в стыках «Енисею» и «Волгарю», можно будет говорить о плохой подготовке к этим играм и недооценке соперника. Иногда в командах из низших лиг подбирается костяк из хороших футболистов, которые способны совершить сенсацию. Иногда деревенские бьют городских», — приводит слова Никонова «Спорт День за Днем».

После 25 туров «Урал» с 26 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Крылья Советов» с 25 очками — 12-е место. «Пари НН» (22) — 13-е место, «Факел» (21) — 14-е место, «Химки» (17) — 15-е место и «Торпедо» (13) — 16-е место.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vadim-nikonov-chtoby-predskazat-kto-budet-v-stykakh-nuzhno-byt-khottabychem
Футбол
Первая лига
РПЛ
Вадим Никонов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
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Торпедо М

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