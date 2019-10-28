Игнатьев прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев признался, что ничего не знал об интересе «Зенита» в летнее трансферное окно. 20-летний российский футболист также вспомнил о ситуации с продлением контракта с «быками».

В конце февраля Игнатьева перевели из первой команды «быков» в «Краснодар-2», который выступает в ФНЛ. Причиной такого решения стало нежелание игрока подписывать новый контракт на условиях, предложенных клубом. 27 марта стало известно, что Игнатьев продлил соглашение с «быками».

«Мне подарил машину Агузаров? (Алан Агузаров — футбольный агент — Прим. «СЭ») Нет, — сказал Игнатьев в интервью Евгению Савину, видео которого опубликовано на Youtube-канале «Красава». — Она у меня обычная. Немного затюнинговал ее и все».

«Летом меня мог купить «Зенит»? Официально ничего такого не слышал. Я собирался продолжать и продолжаю играть в «Краснодаре».

«Перешел бы я в «Зенит», если бы Галицкий не против трансфера? Возможно. А если бы президент рад был видеть меня тут, конечно же я бы оставался в команде как можно дольше».

«Повлияла ли на меня история с контрактом? Безусловно. Когда происходит такой инцидент, ты чувствуешь дискомфорт. Но это первое время. Потом нормально, нет никаких проблем. Для молодого футболиста это психологически тяжело».

Контракт Игнатьева. Главные вопросы