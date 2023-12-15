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Сегодня, 16:00

Игнатьев: «Личка удивил — при нем «Динамо» играет, а не мучается»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил выступление «Динамо» в текущем сезоне РПЛ.

«Безусловно, нельзя не отметить выступление «Динамо» в первой части сезона. Клуб проделал серьезную работу на трансферном рынке и пригласил высококвалифицированного специалиста. Это дало свои плоды. Третье место — хороший результат. Если команде удастся сохранить позицию — это будет здорово. Что касается Лички, то я изначально был уверен, что он подойдет «Динамо», но Марцел, честно говоря, даже немного удивил. При нем «Динамо» не мучается, а играет. В прошлом сезоне картина была совершенно иной», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

«Динамо» завершило первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые набрали 32 очка в 18 турах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-lichka-udivil-pri-nem-dinamo-igraet-a-ne-muchaetsya/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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