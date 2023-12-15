Орещук считает, что Салтыкову стоит доиграть этот сезон в «Крыльях Советов»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об уровне полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Давно слежу за Салтыковым, еще когда он начал феерить за «Акрон». Очень хороший и качественный футболист, здорово играет впереди, не боится идти в обводку. Сильнейшее его качество — это скорость. Никита — перспективный игрок», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Также он ответил, стоит ли 19-летнему футболисту рассматривать предложения от других клубов РПЛ в зимнее трансферное окно.

«Никите лучше доиграть этот сезон в «Крыльях» и уже летом уходить. Надо забить 2-3 мяча и отдать 3-4 голевые передачи. Не советовал бы Салтыкову уходить, но решение за футболистом», — добавил специалист.

В текущем сезоне РПЛ Салтыков провел 17 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

По итогам 18 туров «Крылья Советов» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.