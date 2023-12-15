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Сегодня, 16:08

Орещук считает, что Салтыкову стоит доиграть этот сезон в «Крыльях Советов»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об уровне полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Давно слежу за Салтыковым, еще когда он начал феерить за «Акрон». Очень хороший и качественный футболист, здорово играет впереди, не боится идти в обводку. Сильнейшее его качество — это скорость. Никита — перспективный игрок», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Также он ответил, стоит ли 19-летнему футболисту рассматривать предложения от других клубов РПЛ в зимнее трансферное окно.

«Никите лучше доиграть этот сезон в «Крыльях» и уже летом уходить. Надо забить 2-3 мяча и отдать 3-4 голевые передачи. Не советовал бы Салтыкову уходить, но решение за футболистом», — добавил специалист.

В текущем сезоне РПЛ Салтыков провел 17 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

По итогам 18 туров «Крылья Советов» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-salty-kov-perspektivny-j-futbolist-emu-luchshe-doigrat-sezon-v-kry-l-yah/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Никита Салтыков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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