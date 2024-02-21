Игнатьев оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Прежде всего, чья-то работа удовлетворяет тогда, когда команда занимает верхние места, как, например, в «Краснодаре» или «Зените». Но кричать «Караул!» на действия Абаскаля я бы не стал. Потому что есть определенные правила в футболе — за какой-то минимальный промежуток времени нельзя сотворить активно играющую команду. Нужно время. В конце нынешнего чемпионата мы уже можем сказать, что задачу тренер не выполнил и дальше будет расшифровка моментов, когда ему что-то не хватило», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 21 февраля красно-белые в товарищеском матче разгромили «Астану» (4:0).