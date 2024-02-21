Масалитин: «Гинер — лучший президент в российском футболе»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал историческую дату в истории армейцев. 20 февраля 2001 года Евгений Гинер стал президентом клуба.

«Гинер проделал очень хорошую работу. Часто все зависело не только от него, а от многих других факторов. Были отличные времена, чего стоит только Кубок УЕФА. Это вообще феноменальный результат. Он лучший президент в нашем футболе», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

С 2001 года ЦСКА 6 раз становился чемпионом России, 8 раз победителем Кубка России и 7 раз Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 красно-синие завоевали Кубок УЕФА.

После 18 туров РПЛ армейцы занимают 8-е место, в которых набрали 28 очков.