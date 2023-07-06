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Игнатьев оценил карьерные перспективы Кузяева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил карьерные перспективы Далера Кузяева.

«Кузяеву сейчас лучше остаться в России или уехать в Турцию? «Зенит» — чемпион страны. Так понимаю, во многом речь идёт о его зарплате в Санкт-Петербурге. Он смотрит на это со своих позиций, а клуб со своих. Я бы сказал, что «Фенербахче» — это обычный клуб в отличие от «Зенита». Единственное однозначное преимущество у турецкой стороны заключается в том, что команда выступает в еврокубках. Конечно, Далеру хочется поиграть в Лиге чемпионов, но в Петербурге он точно пригодится. Чемпионат Турции по уровню выше, чем чемпионат России? Там есть команды, которые играют в Лиге чемпионов. Люди туда едут, там они зарабатывают неплохие деньги. Остальные клубы примерно соответствуют уровню наших команд», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

30 июня у Кузяева истек контракт с «Зенитом». Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Бешикташе». 5 июля инсайдер Серкан Дикме рассказал, что турецкий клуб предлагает российскому игроку подписать соглашение на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Кузяев выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года. Всего полузащитник провел 183 матча в составе сине-бело-голубых, забил 23 гола и отметился 29 результативными передачами.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005203875_boris_ignatev_ocenil_karernyie_perspektivyi_kuzyaeva
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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