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Кудряшов заявил, что планировал завершить карьеру еще два года назад

Мария Гусева
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Федор Кудряшов.
Фото Дарья Исаева/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»

Защитник «Факела» Федор Кудряшов признался, что хотел завершить карьеру во время выступления за «Антальяспор».

«Я планировал закончить с футболом два года назад, — цитирует matchtv.ru Кудряшова. — Заканчивался контракт в Анталье, устал больше психологически, поднаелся футболом, планировал завершить карьеру. В моей карьере самый тяжелый момент — когда начались проблемы со спиной. Я играл ужасно, подводил команду, чтобы за всю карьеру в двух?трех играх подряд были результативные ошибки, такого (раньше) не было. Осень для меня была самая тяжелая в плане психологии, с психологом общался. Даже с дочкой не мог нормально говорить, она обращалась с домашними заданиями, я клал трубку и говорил, что не могу разговаривать. Я не попадал в заявку, понимал, почему, но без помощи психолога не мог найти выход».

С 2020 года Кудряшов выступал за «Антальяспор». 2 июля турецкий клуб объявил об уходе 36-летнего футболиста в связи с окончанием контракта. Он провел за «Антальяспор» 110 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

5 июля «Факел» объявил о подписании контракта с Кудряшовым. Ранее защитник также играл за «Сочи», «Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Ахмат», «Спартак», «Краснодар», «Томь» и «Химки».

Источник: matchtv.ru
Федор Кудряшов
Футбол
ФК Антальяспор
ФК Факел (Воронеж)
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