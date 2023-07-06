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Гаджи Гаджиев считает, что Кузяеву не стоит покидать чемпионат России

Виктория Кравченко
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Российский тренер Гаджи Гаджиев дал совет полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Как по мне, лучше, чтобы хороший футболист оставался в чемпионате России. Но не стоит исключать того, что у Кузяева какие-то свои планы на жизнь. Комфортно ему будет или нет в той же Турции — этого мы не знаем. Там чемпионат примерно такого же уровня, но еврокубки могут перевесить. Советовал бы Кузяеву оставаться в Петербурге, но решение в итоге принимать ему», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

30 июня у Кузяева истек контракт с «Зенитом». Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Бешикташе». 5 июля инсайдер Серкан Дикме рассказал, что турецкий клуб предлагает российскому игроку подписать соглашение на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Кузяев выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года. Всего полузащитник провел 183 матча в составе сине-бело-голубых, забил 23 гола и отметился 29 результативными передачами.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-posovetoval-byi-kuzyaevu-ostatsya-v-zenite
Далер Кузяев
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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