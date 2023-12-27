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Игнатьев: «Не думаю, что за песни надо кидать камни в Дзюбу»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба исполнил песню «Зенита».

«Не думаю, что надо кидать камни в Дзюбу. В свое время он играл в «Зените», играл успешно. Сейчас обстановка дает ему возможность поностальгировать. Вот он и вспоминает, как это было. Может, спустя время он в песне вспомнит тульский «Арсенал». Я даже не вижу в этом причин огорчаться или радоваться. Обыкновенный житейский момент. Оскорбительного в адрес «Локомотива» в его песне нет», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

На вечеринке в честь дня рождения жены Кристины Дзюба исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

35-летний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Всего он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005522919_boris_ignatev_ne_dumayu_chto_za_pesni_nado_kidat_kamni_v_dzyubu
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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