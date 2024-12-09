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Сегодня, 20:30

Игнашевич может возглавить «Химки»

Алина Савинова
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Сергей Игнашевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сергей Игнашевич может стать главным тренером «Химок», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство подмосковного клуба недовольно работой Франка Артиги. Одним из кандидатов на замену 48-летнему испанцу является Игнашевич.

Последней командой, которую возглавлял Игнашевич, была «Балтика». Минувшим летом специалист покинул клуб из Калининграда. Ранее в своей карьере россиянин тренировал «Торпедо» и молодежную команду ЦСКА.

Артига стал главным тренером «Химок» в июне этого года. После 18 туров красно-черные с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Балтика
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Пари НН – Акрон
 - : -
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
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Манфред Угальде

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Спартак

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Алексей Батраков

Локомотив

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П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

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 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

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