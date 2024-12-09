Игнашевич может возглавить «Химки»

Сергей Игнашевич может стать главным тренером «Химок», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство подмосковного клуба недовольно работой Франка Артиги. Одним из кандидатов на замену 48-летнему испанцу является Игнашевич.

Последней командой, которую возглавлял Игнашевич, была «Балтика». Минувшим летом специалист покинул клуб из Калининграда. Ранее в своей карьере россиянин тренировал «Торпедо» и молодежную команду ЦСКА.

Артига стал главным тренером «Химок» в июне этого года. После 18 туров красно-черные с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.