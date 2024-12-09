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Сегодня, 19:51

Агент Тимошенко сообщил, что нападающий может покинуть «Акрон» зимой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего «Акрона» Ивана Тимошенко, сообщил, что футболист может покинуть клуб зимой.

«Скорее всего, он вернется в «Родину». Конечно, есть нюансы, как и в любом другом переходе. Но пока есть намерение у «Акрона» и Ивана прервать сотрудничество. Вопрос в игровом времени? Да. Такое бывает», — сказал Еремин «СЭ».

В этом сезоне 25-летний форвард провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

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РПЛ
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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