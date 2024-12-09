Агент Тимошенко сообщил, что нападающий может покинуть «Акрон» зимой

Агент Олег Еремин, представляющий интересы нападающего «Акрона» Ивана Тимошенко, сообщил, что футболист может покинуть клуб зимой.

«Скорее всего, он вернется в «Родину». Конечно, есть нюансы, как и в любом другом переходе. Но пока есть намерение у «Акрона» и Ивана прервать сотрудничество. Вопрос в игровом времени? Да. Такое бывает», — сказал Еремин «СЭ».

В этом сезоне 25-летний форвард провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.