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Хусаинов раскритиковал главного тренера «Торпедо» Клотета за поведение в матче со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета, который был удален в матче 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

«Считаю, каждый должен заниматься своим делом. Неуважительное отношение к судье — недопустимо, даже если он принял спорное решение. Это можно потом отразить в протоколе, подать жалобу. Но ни в коем случае нельзя позволять себе сиюминутную агрессию, тем более публичную. Не стоит забывать, что рефери призван руководить всеми участники встречи и нацеливать их на спортивный результат. Тренеры могут проявлять эмоции, но в более спокойной манере. Тренер ни в коем случае не должен пытаться влиять на работу судьи. Что касается Клотета, он вроде специалист из-за рубежа и обязан понимать, что так вести себя нельзя. Ты еще не разобрался, кто у тебя в команде на что способен, а уже начинаешь спорить», — приводит RT слова Хусаинова.

Клотет был удален на 45+1-й минуте матча за оскорбительный жест в адрес главного арбитра Павла Шадыханова. После показа красной карточки тренер назвал судью «клоуном».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1137255-husainov-torpedo-spartak
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ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
Сергей Хусаинов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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