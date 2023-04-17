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Бородюк объяснил, почему тренеры в чемпионате России срываются на судей

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк объяснил, почему тренеры в РПЛ срываются на судей.

«Вопрос очень сложный, поскольку каждый тренер отвечает за результат своей команды. Эмоции на пределе, он нервничает, переживает отдельные эпизоды, связанные с вмешательством арбитра. Поэтому уровень профессиональной подготовки судьи — немаловажный фактор. Если видно, что арбитр не готов к матчу, не обладает должным профессионализмом, разумеется, будут возникать вопросы к его работе. В РПЛ подобное происходит часто. Один и тот же эпизод трактуется по-разному. Отсюда возникают эмоции и споры: справедливо ли назначен 11-метровый, правильный ли подсказ сделал ВАР. Все это влияет на психологический фон тренера», — приводит RT слова Бородюка.

Специалист считает, что судьям стоит прийти к общей трактовке эпизодов. По его мнению, после этого эмоциональных всплесков в адрес судей будет меньше.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1137256-borodyuk-trenery-sudi
Александр Бородюк
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2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
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