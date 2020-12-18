Худяков остался недоволен ничьей «Тамбова» с «Уралом»
20:44
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1).
— Игрой сегодня доволен, а результатом нет, — сказал Худяков «СЭ». — Мы на последнем месте закончили, как тут можно быть довольным результатом? Ситуация непростая, но надо было выигрывать сегодняшний матч.
(Сергей Федоров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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