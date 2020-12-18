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Худяков остался недоволен ничьей «Тамбова» с «Уралом»

20:44
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1).

— Игрой сегодня доволен, а результатом нет, — сказал Худяков «СЭ». — Мы на последнем месте закончили, как тут можно быть довольным результатом? Ситуация непростая, но надо было выигрывать сегодняшний матч.

(Сергей Федоров)

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