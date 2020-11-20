Худяков о снятии «Тамбова» с чемпионата: «Все может быть, руководство области не выходит на связь»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» возможное снятие клуба с чемпионата из-за финансовых трудностей.

— Есть какой-то диалог с руководством области?

— Пока никакого. Они не выходят на связь.

— Перерыв в чемпионате близко. Нет мыслей продать кого-то из футболистов?

— Мы будем рассматривать все варианты. Надеемся, что наше состояние выправится, и руководители нашей области не отвернутся от клуба.

— Про снятие с чемпионата не думали?

— Все может быть. Но мы будем делать все для того, чтобы исправить ситуацию. (Константин Колмаков)