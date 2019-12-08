Хорен Байрамян: «Ростов» мог забить «Спартаку» и больше»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян после победы над «Спартаком» (4:1) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что его команда могла забить и больше.

— Какие эмоции от игры?

— Только положительные. Мы выиграли и едем в отпуск с хорошим настроением.

— Что скажете о первом и втором таймах?

— Нам было тяжело и в первом, и во втором тайме. «Спартак» играл хорошо и мы. Нам больше повезло. Мы месяц уже не можем выиграть. В прошлом матче с «Уралом» мы тоже играли хорошо, но удача была не на нашей стороне. Мы не забили. А сегодня залетело четыре мяча. Могли и больше забить. Поэтому победили заслуженно.

— С каким настроем выходили на этот матч?

— А какой он может быть против «Спартака? Нас не надо было настраивать. Валерий Карпин нашел нужные слова, еще и видео включил. Но это наше внутрикомандное дело. Нас это еще больше мотивировало.

— Как оцените игру «Ростова» в первой части чемпионата?

— В целом мы выступили достойно.

— В раздевалке обсуждали пенальти Попова?

— В перерыве каждый из нас хотел выйти и за него забить, и он тоже вышел заряженный. Второй тайм показал, что мы не на это пенальти рассчитывали, а хотели просто победить и забили еще несколько мячей.

— В первом тайме ушла активная часть фанатов. Что об этом думаете?

— Если бы мы играли дома, когда на трибунах восемьдесят процентов наших болельщиков, мы бы это сразу почувствовали. А когда ты играешь в гостях — тут весь стадион болеет за «Спартак». Лично я был настолько в игре, что не увидел, когда они ушли. В любом случае спасибо всем болельщикам, что поддерживали команду. А что касается акции, не мне ее оценивать, кто прав, кто виноват. (Елена Григорьевская)

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