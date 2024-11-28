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Байрамян: «Очень хочется, чтобы «Ростов» выиграл Кубок России»

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил, что для команды важнее, РПЛ или Кубок России.

«Нам важен РПЛ и Кубок России. Я считаю, у нас есть глубина состава, можно проводить ротацию и каждый, кто выходит на Кубок России, может также достойно сыграть и в РПЛ. Не считая последнего чемпиона за 6 лет, не всем ли командам легче Кубок России выиграть, чем РПЛ? Давайте откровенно. Да, очень хочется, чтобы «Ростов» выиграл Кубок России», — заявил Байрамян «РБ Спорт».

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где может сыграть с «Зенитом», ЦСКА и победителем пары «Динамо» — «Локомотив».

Источник: «РБ Спорт»
Хорен Байрамян
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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