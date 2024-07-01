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Хомуха: «Соболев не сильнее Сергеева, а Кордобы помог бы «Зениту»

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Бывший старший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказал мнение, нужен ли «Зениту» нападающий.

«Соболев не сильнее тех форвардов, которые есть в «Зените». Кордоба помог бы петербуржцам. Отпустит ли его «Краснодар»? Будут определенные сложности. Все знают, какие отношения сейчас между клубами. Только цена может снять все вопросы. А Соболев и Сергеев играют примерно на одном уровне. Разницы между Иваном, Александром и Кассьеррой почти нет», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно «Зенит» уже подписал нападающего Максима Глушенкова, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также голкипера Евгения Латышонка. Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к Джону Кордобе, однако, по информации «СЭ», «быки» не намерены расставаться с форвардом.

Источник: РБ Спорт
Джон Кордоба
Дмитрий Хомуха
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
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