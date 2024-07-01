Хомуха: «Соболев не сильнее Сергеева, а Кордобы помог бы «Зениту»
Бывший старший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказал мнение, нужен ли «Зениту» нападающий.
«Соболев не сильнее тех форвардов, которые есть в «Зените». Кордоба помог бы петербуржцам. Отпустит ли его «Краснодар»? Будут определенные сложности. Все знают, какие отношения сейчас между клубами. Только цена может снять все вопросы. А Соболев и Сергеев играют примерно на одном уровне. Разницы между Иваном, Александром и Кассьеррой почти нет», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».
В летнее трансферное окно «Зенит» уже подписал нападающего Максима Глушенкова, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также голкипера Евгения Латышонка. Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к Джону Кордобе, однако, по информации «СЭ», «быки» не намерены расставаться с форвардом.
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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