«Зенит» может купить Кордобу у «Краснодара» за 12 миллионов евро

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба может перейти в «Зенит» этим летом, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, «Краснодар» готов продать колумбийца за 12 миллионов евро. Сам футболист не против стать игроком «Зенита».

Кордоба играет в «Краснодаре» с июля 2021 года, когда перешел из «Герты». Тогда российский клуб заплатил 20 миллионов евро за трансфер.

В сезоне-2023/24 РПЛ форвард провел 27 матчей за «Краснодар», забил 15 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» истекает в июне 2025-го года.

В прошлом сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом «России», «Краснодар» занял второе место.