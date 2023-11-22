Хомуха считает, что Дзагоев не смог полностью реализовать свой потенциал

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на решение Алана Дзагоева завершить карьеру.

«Алан подавал очень большие надежды в качестве молодого и перспективного футболиста в свое время, но, к сожалению, не смог полностью реализовать свой потенциал. У него была хорошая техническая оснащенность, но только на уровне российского чемпионата — для Европы этого мало. Стоило ли ему попытать свои силы за границей в более раннем возрасте? Надо было ехать и пробовать, но, если он сам выбрал другой путь, что теперь об этом говорить?» — цитирует экс-армейца RT.

За «Ламию» Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

«Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры