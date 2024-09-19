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Хомуха рассказал, как Соболев может получить признание фанатов «Зенита»

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Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха рассказал, как форвард сине-бело-голубых Александр Соболев может получить признание фанатов.

«По такому же пути, что Соболев, прошел и Дзюба. Когда он начал забивать, отдавать голевые передачи и приносить пользу команде, то негатив со стороны болельщиков постепенно сошёл на нет. После чего Дзюба стал такой значимой фигурой для «Зенита». Поэтому Соболев только так может расположить к себе болельщиков. Благодаря своей отдаче и результативным действиям. Если Соболев будет регулярно забивать, то у него есть шанс пройти по пути Дзюбы в «Зените». И тогда негатив фанатов пропадет», — сказал Хомуха Legalbet.

«Зенит» объявил о трансфере Александра Соболева из московского «Спартака» 30 августа 2024 года. В составе сине-бело-голубых форвард провел два матча и отдал одну результативную передачу.

Источник: Legalbet
Александр Соболев
Дмитрий Хомуха
ФК Зенит
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