Каборе: «Я никогда по-настоящему не понимал Шалимова»

Экс-полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе рассказал о работе под руководством бывшего главного тренера краснодарской команды Игоря Шалимова.

«Шалимов был довольно импульсивным. Сначала он был помощником главного тренера. На этой должности он очень мало общался с нами: я даже не знал, что он умеет говорить. Но когда он стал главным тренером, он начал много говорить. Шалимов – импульсивный человек. С ним было тяжело проводить время, но иногда мне нравилось с ним общаться. Я никогда по-настоящему не понимал его. Он был великим игроком, но его карьера тренера сложилась иначе. Но я не могу сказать о нем ничего плохого, потому что он был хорошим человеком.

С ним было непросто. Ну, все тренеры иногда кричат, и в этом нет ничего необычного. Тренеры кричат, если они недовольны, это не имеет такого большого значения. Но работать с ним было немного сложно. Отношения между нами были несколько сложными. Мне не очень понравилось работать с ним. Почему его уволили? Я не уверен, но предположу, что это связано с результатами. Мне сказали, что его уволили, когда я был в сборной. Так что я не знаю, почему с ним расстались», – цитирует Metaratings.ru Каборе.