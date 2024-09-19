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Каборе: «Я никогда по-настоящему не понимал Шалимова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе рассказал о работе под руководством бывшего главного тренера краснодарской команды Игоря Шалимова.

«Шалимов был довольно импульсивным. Сначала он был помощником главного тренера. На этой должности он очень мало общался с нами: я даже не знал, что он умеет говорить. Но когда он стал главным тренером, он начал много говорить. Шалимов – импульсивный человек. С ним было тяжело проводить время, но иногда мне нравилось с ним общаться. Я никогда по-настоящему не понимал его. Он был великим игроком, но его карьера тренера сложилась иначе. Но я не могу сказать о нем ничего плохого, потому что он был хорошим человеком.

С ним было непросто. Ну, все тренеры иногда кричат, и в этом нет ничего необычного. Тренеры кричат, если они недовольны, это не имеет такого большого значения. Но работать с ним было немного сложно. Отношения между нами были несколько сложными. Мне не очень понравилось работать с ним. Почему его уволили? Я не уверен, но предположу, что это связано с результатами. Мне сказали, что его уволили, когда я был в сборной. Так что я не знаю, почему с ним расстались», – цитирует Metaratings.ru Каборе.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Шалимов
Шарль Каборе
Футбол
ФК Краснодар
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2
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3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
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 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
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 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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