Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:05

Сторожук — о фильме про Черенкова: «Отличная идея таким образом увековечить его имя»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Сторожук.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук поделился ожиданиями от фильма о Федоре Черенкове, который выйдет в прокат 31 октября. У футболиста красно-белых были тульские корни — в городе Ефремов проводится турнир в честь легенды «Спартака».

«Это хорошая идея таким образом увековечить память Черенкова, потому что это легендарный футболист. Он оставил после себя большую историю. Что хотелось бы увидеть в фильме? В первую очередь погрузиться в то время, в те переживания. Судя по трейлеру, картина будет пользоваться успехом и покажет нашему поколению, нашим детям, как играл один из лучших футболистов в советской истории, борясь с какими-то жизненными трудностями и ситуациями на поле. Он всегда достойно из них выходил. Насколько я помню, он был очень человечным», — отметил Сторожук.

Также тренер вспомнил, какие эмоции испытал, когда ему предоставился шанс сыграть против Черенкова.

«Мне посчастливилось встретиться с Череноквым уже на закате его карьеры. Нас, будучи юношами, позвали на матчи ветеранов «Спартака». И мы оказались вместе на площадке. Я были счатлив просто поздороваться с ним, пожать руку», — добавил Сторожук.

Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.

Источник: Telegram-канал Федя. Народный футболист
Федор Черенков
Александр Сторожук
Читайте также
Загитова просит 75 миллионов рублей на свое шоу из госбюджета
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Зеленский заявил о полной готовности нового «плана победы»
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Взорвавшиеся в Ливане рации фирмы ICOM нашли в продаже в РФ
МВД сочло песни Покровского противоречащими национальным интересам России
Популярное видео
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости