Представитель Боржеса заявил, что игрок находится под присмотром врачей

Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии футболиста, получившего травму в маьче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

«Общался с женой Кади. Она говорит, что сейчас футболист находится в больнице под присмотром врачей. Главное, что он в сознании, но характер его травмы пока неизвестен», — приводит слова Алиска Sport24.

На 47-й минуте Кади и защитник «Спартака» Георгий Джикия столкнулись в борьбе за верховой мяч, после чего бразилец рухнул на поле и какое-то время лежал без движения. Джикия устремился к пострадавшему, чтобы проверить, не запал ли у него язык. Вскоре к Кади подбежал медперсонал «Краснодара» и стал оказывать помощь. Футболист смог покинуть поле лишь на носилках на электромобиле.