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Сегодня, 23:30

Представитель Боржеса заявил, что игрок находится под присмотром врачей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии футболиста, получившего травму в маьче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

«Общался с женой Кади. Она говорит, что сейчас футболист находится в больнице под присмотром врачей. Главное, что он в сознании, но характер его травмы пока неизвестен», — приводит слова Алиска Sport24.

На 47-й минуте Кади и защитник «Спартака» Георгий Джикия столкнулись в борьбе за верховой мяч, после чего бразилец рухнул на поле и какое-то время лежал без движения. Джикия устремился к пострадавшему, чтобы проверить, не запал ли у него язык. Вскоре к Кади подбежал медперсонал «Краснодара» и стал оказывать помощь. Футболист смог покинуть поле лишь на носилках на электромобиле.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-24-predstavitel-borzhesa-kadi-seychas-pod-prismotrom-vrachey-glavnoye-chto-on-v-soznanii
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Кади Боржес
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 4 : 3
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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