Хохлов рассказал, что нужно «Динамо» для борьбы за чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» рассказал, какие позиции нужно усилить команде для того, чтобы успешнее выступить в новом сезоне.

— В чем «Динамо» надо прибавить, чтобы в следующем сезоне бороться за чемпионство?

— Если говорить о конкретных позициях, то нужен центральный защитник, креативный игрок в опорную зону и еще один нападающий. Плюс не стоит забывать о возможном уходе Шиманьски. Такому футболисту найти замену будет очень непросто. Впрочем, теперь придется искать и нового тренера, ведь сразу после финала Шварц объявил о том, что покидает «Динамо».

По итогам сезоне-2021/22 бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.