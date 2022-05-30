«Рубин», «Арсенал» и «Уфа» исключены из участников РПЛ

Тинькофф Российская Премьер-лига объявила о том, что решением общего собрания лиги «Рубин», «Арсенал» и «Уфа» исключены из участников РПЛ.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» заняли 15-е и 16-е места соответственно и напрямую вылетели в ФНЛ. «Уфа» в стыковых матчах проиграла «Оренбургу» (3:4 по сумме двух игр) и тоже покинула высший дивизион.

Вопрос о принятии клубов ФНЛ, завоевавших право выступления в РПЛ в сезоне-2022/23 — «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» — будет рассмотрен после получения от них всех необходимых документов.