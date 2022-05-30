Источник: все легионеры «Уфы» покинут команду

Все легионеры «Уфы» могут покинуть команду, сообщает Sport24. Команда в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

По данным источника, российский клуб покинут Дилан Ортиз, Филип Мрзляк, Боян Йокич и Неманья Милетич.

В контрактах Мрзляка и Милетича был пункт об автоматическом разрыве соглашения, если команда вылетит в «Уфу».

«Уфа» потеряла прописку в РПЛ, проиграв по сумме двух стыковых матчей «Оренбургу».