Канчельскис заявил, что у него нет сомнений насчет победителя следующего сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что у него нет сомнений насчет победителя следующего сезона РПЛ.

«Чемпионат у нас слабенький, конечно. Чего уж скрывать, наш футбол в яме. «Зенит» — самый сильный, он — чемпион России сезона-2022/23. У меня ноль сомнений. Очевидными глазами видно! 25 лет назад наш футбол был на среднем уровне, а сейчас — ниже среднего. Мои слова подтверждаются, я же не переобуваюсь, как это привыкли делать некоторые», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В прошлом сезоне РПЛ чемпионом стал «Зенит». Второе место занял «Сочи», а на третьей строчке расположилось московское «Динамо». Питерский клуб в четвертый раз подряд выиграл чемпионат страны.

Сезон РПЛ-2022/23 начнется 17 июля и завершится 3 июня 2023 года. В нем примут участие 16 команд.