Бывший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказал мнение по поводу судейских скандалов в Тинькофф чемпионате России.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата после матча с «Сочи» (2:2). Соперники красно-белых дважды забили с пенальти. Также после матча «Рубин» — «Локомотив» (0:2) раскритиковал судейство главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

«С одной стороны, очень хочется верить, что никакого заговора не существует, — цитируют Бушманова «Известия». — С другой — стоит признать, что в последнее время в играх с участием «Спартака» арбитры допускают немало ошибок. Ну а ситуация на последних минутах в матче с «Сочи» вообще за гранью.

Есть ли вопросы по первому пенальти? Никаких. Момент сложный, но для меня понятный. Такое бывает — в штрафной атакующий игрок на долю секунды опережает защитника, тот убрать ногу уже не успевает и фолит. А вот второй пенальти... Просто нет слов. До сих пор пытаюсь понять: что это было?! А главное, куда смотрел ВАР?

Убедили ли объяснения Василия Казарцева? Нет. Конечно, контакт был. Но уже после того, как игрок нанес удар по воротам! Этот контакт ни на что не влиял. Таких моментов — тысячи в каждой игре. Снятие «Спартака» с чемпионата? Леонид Арнольдович сказал это на эмоциях, которые вполне объяснимы. Но я понимал, что до снятия с чемпионата дело не дойдет».