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«Хочется попасть туда не разово, а закрепиться в качестве основного вратаря». Сафонов — об игре за сборную

10:05
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар».
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар».
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что рассчитывает в будущем получить вызов в сборную России и надеется закрепиться в составе национальной команды.

— Естественно, приходят мысли в голову, — цитирует Сафонова сайт «Краснодара». — Но всему свое время. Хочется попасть туда не разово, не просто на скамейке посидеть и вдохнуть атмосферу, а закрепиться в качестве основного вратаря команды. Чтобы достичь этой цели, требуется время и много-много работы. Пока меня вызывают в молодежную сборную страны, и на уровне сборных я сосредоточен на ней.

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