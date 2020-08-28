«Хочется попасть туда не разово, а закрепиться в качестве основного вратаря». Сафонов — об игре за сборную
10:05
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что рассчитывает в будущем получить вызов в сборную России и надеется закрепиться в составе национальной команды.
— Естественно, приходят мысли в голову, — цитирует Сафонова сайт «Краснодара». — Но всему свое время. Хочется попасть туда не разово, не просто на скамейке посидеть и вдохнуть атмосферу, а закрепиться в качестве основного вратаря команды. Чтобы достичь этой цели, требуется время и много-много работы. Пока меня вызывают в молодежную сборную страны, и на уровне сборных я сосредоточен на ней.
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020