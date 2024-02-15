Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» заявил, что главная цель команды в сезоне-2023/24 — одержать победу в РПЛ.

— Можно догнать «Зенит» и «Краснодар»?

­- Конечно, можно. Сейчас, в марте, начнется самое интересное. Будем стараться. Это наша главная цель. Все говорят, что у «Динамо» нет задачи выиграть чемпионство. Как это нет? Она есть. И болельщики этого ждут, и мы этого хотим. Будем стараться догнать и обогнать всех, другой цели у нас быть не может.

— Летом пришли три новичка. Они усилили команду?

— Конечно. И Бителло, и Чавес, и Карраскаль в порядке и уже совершили немало полезных действий. Все они усилили нашу команду и, уверен, помогут нам в дальнейшем забраться на вершину.

— Говорят, что весна не динамовское время.

— Надо это исправить в нынешнем году.

«Динамо» после 18 туров с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На 4 балла бело-голубые отстают от «Зенита», идущего вторым, и на 6 очков — от лидера «Краснодара».