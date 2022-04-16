Хлусевич рассказал свое отношение к отъезду легионеров из РПЛ

Полузащитник «Спартака» Даниила Хлусевич ответил на вопрос, как относится к отъезду легионеров из Тинькофф чемпионата России.

«Повлиял ли отъезд легионеров? Не знаю, как на этот вопрос отвечать. У нас и так есть свои шансы в основе, независимо от того, есть ли легионеры.

Понял ли я, что после отъезда Айртона стал твердым игроком основы? Я и до этого играл. Для меня не было никакой проблемы, это здоровая конкуренция. Приятно, когда она есть. Она и сейчас присутствует», — заявил Хлусевич.