Хлусевич: «Все крымские футболисты желают стать частью российского футбола»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал об уровне крымских футболистов.

«Смотрел репортаж про крымский футбол. Я знаю, что происходит в Крыму с футболом. Интересно было посмотреть. Верю ли я, что крымский футбол станет частью российского? Все крымские футболисты и люди, которые болеют за футбол, этого хотят. Почему так мало крымских футболистов в РПЛ? Не знаю. Может, уровень. У меня не было особых проблем. Сейчас все прекрасно с заявкой крымских игроков, это не проблема», — рассказал 21-летний хавбек.

Хлусевич — воспитанник крымского футбола. Дебютировал в РПЛ в составе тульского «Арсенала» в сезоне-2019/20. В октябре 2021 года перешел в «Спартак».

В текущем сезоне провел за московский клуб шесть матчей, результативными действиями не отметился.