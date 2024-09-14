«Химки» отзаявили Артура Юсупова спустя 3 месяца после подписания

Полузащитник Артур Юсупов исключен из заявки «Химок» на сезон-2024/25 в РПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

19 июня подмосковный клуб объявил о подписании футболиста, который на правах свободного агента покинул «Сочи».

17 июля 35-летний хавбек был внесен в заявку «Химок» на сезон-2024/25, а 12 сентября — отзаявлен.

В этом сезоне Юсупов сыграл всего 35 минут за подомосковную команду в Кубке России. Ранее он также выступал за «Динамо», «Зенит», «Ростов» и «Сочи».