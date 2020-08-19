Хинкель объяснил, почему «Спартак» сделал только две замены

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал итог матча третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (1:1). Он объяснил, почему сделал только две замены.

— Почему команда старалась играть низом около чужой штрафной и не использовала дальние удары?

— Согласно статистике, большинство голов забиваются из пределов штрафной площади. Несмотря на глубокую оборону соперника, сегодня у нас были хорошие моменты и подходы к воротам. Когда команда соперника обороняется глубоко, очень сложно бить со средних и дальних дистанций, из-за штрафной. Велика вероятность, что удар будет заблокирован, либо в случае, если он пройдет, вратарю будет легче среагировать с такой дистанции. Если бы у нас не было голевых моментов в сегодняшней игре, то можно было бы сказать о необходимости ударов с дальней дистанции. Конечно, мы еще будем анализировать этот матч, чтобы получить более детальную статистику. На первый взгляд могу сказать, что у нас были моменты и при позиционных атаках.

— Почему было сделано только две замены?

— Игра давалась. В конце матча мы немного освежили линию нападения, использовали свежую кровь. До замен было видно, что у команды есть силы и возможность совершать хорошие подходы к чужим воротам. Иногда большое количество замен может сломать игровой ритм, — цитирует тренера официальный сайт клуба.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате, имея в активе пять очков.