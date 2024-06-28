«Химки» заинтересованы в подписании нигерийского форварда Йенне
«Химки» хотят приобрести нигерийского нападающего «Арарат-Армении» Тентона Йенне, сообщает Africafoot.
По информации источника, подмосковный клуб уже начал переговоры с ереванской командой о возможном переходе 23-летнего игрока.
Однако отмечается, что на футболиста также претендуют «Замалек», «Коньяспор» и ПАОК.
Йенне в прошлом сезоне провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 16 голами и 8 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро. До этого форвард играх в таких командах, как «Нораванк», «Жилина» и «Сеница».
По итогам сезона-2023/24 «Химки» вернулись в РПЛ спустя год после вылета.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
Новости