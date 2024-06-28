Бразильский журналист Фабио Алейшо в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение на пост главного тренера «Химок» Франка Артиги.

28 июня пресс-служба подмосковного клуба сообщила о достижении контрактного соглашения с испанским специалистом.

«В «Родине» Артига показал хорошую работу. Когда он принял команду, была сложная ситуация в турнирной таблице, хотя стояла задача выйти в РПЛ. В итоге Артига не смог попасть в стыковые матчи по итогам сезона только из-за равенства очков с тульским «Арсеналом». По личным встречам «Родина» уступила тулякам — в первом круге они проиграли, а во втором была ничья, хотя футболист «Арсенала» забил гол после игры рукой, который был засчитан. Артига провел хорошую работу в «Родине», практически добился нужного результата», — сказал Алейшо «СЭ».

Алейшо также рассказал об игровом стиле, который Артига ставит своим командам.

«Он любит играть в контроль мяча. Под руководством Артиги «Родина» практически всегда владела мячом больше, чем соперник. Думаю, что такой стиль будет и у «Химок». По первому товарищескому матчу против «СКА-Хабаровск» (4:1) виден стиль тренера. У испанца такая философия: «Пока у нас есть мяч, соперник не может нам забить гол». А после потери нужно сразу же начинать прессинговать. Эта философия есть в Испании, в «Барселоне». Франк хорошо себя показал в первой лиге, и он хочет попробовать себя в РПЛ. «Химки» — это хороший вариант, где есть опытные игроки. Еще у подмосковного клуба будет тренер по физической подготовке, который работал с испанцем в «Родине». Думаю, что будет интересно понаблюдать за Артигой», — добавил Алейшо.

47-летний испанский специалист сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева, об уходе которого стало известно в июне. В минувшем сезоне подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.