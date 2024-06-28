CAS проведет слушания по делу «Ростова» против Норманна 13 августа
Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату слушания по делу бывшего полузащитника «Ростова» и «Динамо» Матиаса Норманна, сообщается на официальном сайте суда.
Отмечается, что заседание запланировано на 13 августа. Слушания в CAS пройдут одновременно по трем апелляциям, в которых участвуют «Аль-Раед», «Ростов», Норманн и ФИФА.
20 августа 2023 года «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, который на тот момент выступал за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». Оба российских клуба обратились в трибунал Международной федерации футбола (ФИФА), «Ростов» также подал иск на футболиста в CAS.
В ноябре стало известно, что норвежский игрок был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта с ростовским клубом, и его обязали выплатить ростовчанам компенсацию в размере 2,9 миллиона евро. Норманн не согласился с данным решением и подал апелляцию в CAS.
3 марта сообщалось что норвежский полузащитник проиграл суд «Динамо» в трибунале ФИФА. Бело-голубые и сам футболист остались неудовлетворены нюансами решения ФИФА и заявили о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд.
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