Циннбауэр: «Готовность «Локомотива» высока, ждем первого матча»
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от работы в московском клубе.
«Я не с самого начала сборов с командой, поэтому хочу поблагодарить весь тренерский штаб, который провел работу. Надеюсь, дальше будем продолжать в таком же ритме. Могу сказать, что к первой игре после сборов нельзя подойди в стопроцентной готовности. Но готовность команды высока, ждем матча.
Какая у меня мотивация? У меня был бизнес, но я давно продал его, чтобы прийти в футбольный бизнес. Надеюсь, остаться в нем как можно дольше. Я очень суеверный человек. В последнее время это проявляется в меньшей степени, но такое есть», — сказал Циннбауэр.
30 июня немецкий специалист Циннбауэр был назначен на должность главного тренера «Локомотива». Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -