Циннбауэр: «Готовность «Локомотива» высока, ждем первого матча»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от работы в московском клубе.

«Я не с самого начала сборов с командой, поэтому хочу поблагодарить весь тренерский штаб, который провел работу. Надеюсь, дальше будем продолжать в таком же ритме. Могу сказать, что к первой игре после сборов нельзя подойди в стопроцентной готовности. Но готовность команды высока, ждем матча.

Какая у меня мотивация? У меня был бизнес, но я давно продал его, чтобы прийти в футбольный бизнес. Надеюсь, остаться в нем как можно дольше. Я очень суеверный человек. В последнее время это проявляется в меньшей степени, но такое есть», — сказал Циннбауэр.

30 июня немецкий специалист Циннбауэр был назначен на должность главного тренера «Локомотива». Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды.