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Сегодня, 13:24

«Химки» ведут переговоры с Шуниным

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Как стало известно «СЭ», один из вариантов продолжения карьеры для голкипера Антона Шунина — переход в «Химки».

Подмосковный клуб проявляет интерес к 37-летнему вратарю, у которого закончился контракт с «Динамо».

«СЭ» ранее сообщал, что бело-голубые предложили Шунину должность в академии имени Льва Яшина. Сам голкипер пока не решил — завершить карьеру или продолжить ее в другом клубе. У него есть ряд предложений, одно из которых — от «Химок».

Антон Шунин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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