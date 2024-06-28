«Химки» ведут переговоры с Шуниным

Как стало известно «СЭ», один из вариантов продолжения карьеры для голкипера Антона Шунина — переход в «Химки».

Подмосковный клуб проявляет интерес к 37-летнему вратарю, у которого закончился контракт с «Динамо».

«СЭ» ранее сообщал, что бело-голубые предложили Шунину должность в академии имени Льва Яшина. Сам голкипер пока не решил — завершить карьеру или продолжить ее в другом клубе. У него есть ряд предложений, одно из которых — от «Химок».