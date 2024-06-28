«Химки» ведут переговоры с Шуниным
Как стало известно «СЭ», один из вариантов продолжения карьеры для голкипера Антона Шунина — переход в «Химки».
Подмосковный клуб проявляет интерес к 37-летнему вратарю, у которого закончился контракт с «Динамо».
«СЭ» ранее сообщал, что бело-голубые предложили Шунину должность в академии имени Льва Яшина. Сам голкипер пока не решил — завершить карьеру или продолжить ее в другом клубе. У него есть ряд предложений, одно из которых — от «Химок».
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13
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14
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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Химки – Динамо Мх
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