«Химки» — «Урал»: Юшин сделал дубль

Полузащитник «Урала» Александр Юшин сделал дубль в матче 29-го тура РПЛ против «Химок» — 2:0.

На 40-й минуте хавбек отправил мяч в ворота Антона Митрюшкина после прострела с правого фланга от Андрея Егорычева.

Второй гол в ворота «Химок» стал для Юшина пятым в чемпионате России-2022/23.