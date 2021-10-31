«Химки» — «Урал»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура чемпионата России «Химки» — «Урал».
«Химки»: Лантратов, Идову, Карпов, Филин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Мирзов, Боженов, Соколов, Адеми.
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гагнидзе.
Матч состоится 31 октября в Химках. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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