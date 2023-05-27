«Химки» — «Урал»: Мишкич довел счет до разгромного

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич довел счет до разгромного в матче 29-го тура РПЛ против «Химок» — 3:0.

На 63-й минуте хорват получил передачу от Андрея Егорычева на линии штрафной подмосковной команды и пробил в ближний от себя правый угол ворот.

Мишкич забил третий гол в чемпионате России-2022/23.