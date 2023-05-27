Яковлев считает, что Дивеев может заиграть в Европе

Выступающий на правах аренды за «Пари НН» нападающий ЦСКА Владислав Яковлев оценил перспективы защитника Игоря Дивеева уехать в Европу и закрепиться там.

«Сейчас пока в Европу может уехать только Дивеев. Игорь может заиграть там, да и не только он! Давай честно, кто год назад мог подумать, что Хвича в «Наполи» будет всех разрывать? Может, Дивей тоже приедет и чемпионом сразу станет. В Европе Игорь точно не потеряется», — приводит слова Яковлева Sport24.

Действующее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провел 18 матчей в РПЛ, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.