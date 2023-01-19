«Химки» сыграли вничью с «Войводиной» в товарищеском матче, Гудиев отбил пенальти

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«Химки» сыграли вничью с сербской «Войводиной» в товарищеском матче со счетом 0:0.

Во втором тайме голкипер российской команды Виталий Гудиев отбил пенальти.

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «Войводина» — 0:0