«Химки» — «Спартак»: Бонгонда не реализовал пенальти

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда не забил с пенальти в матче второго тура РПЛ против «Химок» — 0:0.

На 45+9-й минуте после фола на форварде красно-белых Манфреде Угальде был назначен 11-метровый, который не смог реализовать Бонгонда.

Главный арбитр Василий Казарцев назначил 11-метровый после подсказки ВАР Алексея Сухого и просмотра видео момента.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.