Березуцкий: «Если «Интер» и «Милан» интересуется Щенниковым, то тут ничего не поделать»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, почему на сборах называет защитника Георгия Щенникова игроком «Милана».

«Это правда. Это то, что до меня дошло. Скоро он будет играть там, поэтому у меня выхода нет. Все-таки если и «Интер», и «Милан» интересуется Жориком, то тут ничего не поделать», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

В первом матче РПЛ-2021/22 ЦСКА встретится с «Уфой». Матч пройдет в Москве 25 июля и начнется в 20:00 мск.