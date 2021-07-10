Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Березуцкий: «Если «Интер» и «Милан» интересуется Щенниковым, то тут ничего не поделать»

12:45
Теги:

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, почему на сборах называет защитника Георгия Щенникова игроком «Милана».

«Это правда. Это то, что до меня дошло. Скоро он будет играть там, поэтому у меня выхода нет. Все-таки если и «Интер», и «Милан» интересуется Жориком, то тут ничего не поделать», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

В первом матче РПЛ-2021/22 ЦСКА встретится с «Уфой». Матч пройдет в Москве 25 июля и начнется в 20:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Почему назначен пенальти в пользу сборной Англии и почему не вмешался ВАР? Объясняет инспектор УЕФА
Умер ведущий РЕН ТВ Алексей Каминанте
Какой вы овощ по знаку зодиака
Полковник США оценил шансы НАТО на победу в войне с РФ и Китаем
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы