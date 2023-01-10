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«Химки» подтвердили расторжение контракта с Глушаковым

Мария Гусева
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«Химки» в официальном Telegram-канале подтвердили расторжение контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Денис Глушаков и ФК «Химки» расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Денис Борисович, спасибо за стопроцентную самоотдачу в играх за красно-черных! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Глушаков перешел в «Химки» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 19 матчей за подмосковный клуб, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
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Краснодар – Торпедо
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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