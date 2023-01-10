«Химки» подтвердили расторжение контракта с Глушаковым

«Химки» в официальном Telegram-канале подтвердили расторжение контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Денис Глушаков и ФК «Химки» расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Денис Борисович, спасибо за стопроцентную самоотдачу в играх за красно-черных! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Глушаков перешел в «Химки» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 19 матчей за подмосковный клуб, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах.