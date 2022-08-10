В «Вероне» отреагировали на новость о сорвавшихся переговорах с ЦСКА по защитнику Гюнтеру

В пресс-службе «Вероны» в разговоре с «СЭ» отреагировали на информацию о сорвавшихся переговорах с ЦСКА по переходу защитника Корая Гюнтера в московский клуб.

«Нам ничего неизвестно о сорвавшихся переговорах по Гюнтеру с ЦСКА. Агент вправе заявлять любую информацию. Что касается будущего защитника в клубе, не могу сказать, останется ли турок в клубе на этот сезон. Об этом вам скажет спортивный директор «Вероны», — заявили «СЭ» в пресс-службе итальянского клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что переговоры ЦСКА с «Вероной» по 27-летнему немцу сорвались и клуб ищет нового центрального защитника.